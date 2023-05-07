رئيس فاجنر الروسية: لا يمكننا شن أي هجوم في باخموت

قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن، اليوم، إنه لم يتلق حتى الآن أي ذخيرة إضافية من موسكو، وذلك قبل الانسحاب المتوقع لقواته من باخموت بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية الإمدادات.

وأضاف بريجوجن في رسالة صوتية على قناة خدمته الإعلامية على موقع تيليجرام: "حتى اليوم لم يأت أحد لتزويدنا بالذخيرة اللازمة لتوفيرها بالحجم الضروري.. لا يمكن أن يكون هناك هجوم بدون تدمير أسلحة العدو بدون التغلب على أنظمة العدو القتالية".

وأشار إلى أن قوات فانجر تفتقر إلى الذخيرة ولا يمكنها مواصلة أي هجمات أخرى بالقرب من المدينة، الخاضعة للحصار الروسي منذ نحو عشرة أشهر، مضيفًا: "لأنني سأقود المزيد من الرجال إلى موت محقق فسوف نبدأ في العاشر من مايو في سحب الوحدات".

وأوضح أن قواته استولت على 95 بالمئة من باخموت وهي مدينة في شرق أوكرانيا كان يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألفا قبل الحرب.

وقال: "نسبة الخمسة بالمئة المتبقية لا تشكل أي أهمية فيما يسمى بالتقدم الناجح وفي مسيرة الجيش الأحمر (الروسي) إلى الغرب (غرب أوكرانيا)".

