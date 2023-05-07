الاثنين.. «الثقافة الرقمية» تناقش التكنولوجيا في التنمية المستدامة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة “التكنولوجيا في التنمية المستدامة”، التي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الإبتكاري بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس؛ وذلك في تمام الثالثة ظهر الاثنين ٨ مايو الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية و التفكير الابتكاري وزير التربية و التعليم الأسبق، و يشارك فيها الدكتور شريف حماد أستاذ الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس محمد عزام أستشاري التحول الرقمي عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا عضو لجنة الثقافة الرقمية و البنية المعلوماتية.