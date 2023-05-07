أنتِ الأصالة.. شام الذهبي تتغزل في والدتها بكلمات مؤثرة

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة تجمعهما في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “انتي المحبة والعطاء ومنك اهم درس تعلمته انا واخواتي هو الامتنان بالحرف والكلمة الطيبة الفعل الكريم والمحبة الصادقة أنتي الأصالة بكل تفاصيلك”.

أعلنت أصالة أنها ستتبرع بأجرها للمؤسسات الخيرية عن حفل ورعاية السوريين في مصر.

افتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقالت:" انا اولادي يشجعوا الفريق المصري، وارحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري ولا يمكن لبني ادم ان ينكر فضل مصر.