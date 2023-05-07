ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

كشف خالد الغندور، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، حقيقة اقتراب أيمن أشرف، نجم النادي الأهلي من الانضمام إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" أيمن أشرف في نهاية مشواره الكروي (32 عاما)، ولا أعتقد أن ينضم إلى نادي الزمالك".

أيضا:" أعتقد أيضا أن تفكير أيمن أشرف قد يكون مختلفا، لأنه كان يلعب مع كل المدربين في الأهلي باستثناء كولر".

وخرج أيمن أشرف من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي لفريق الأهلي، بشكل كامل لأسباب فنية.

وينتهي عقد أيمن أشرف مع النادي الأهلي في 30 يونيو من عام 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع الدولي 600 ألف يورو.

ولم يشارك أيمن أشرف مع الأهلي في أي مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.