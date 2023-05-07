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تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف - مذيعة "صدى البلد"

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جوية، حيث يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس اليوم، الأحد. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية.

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ويسود الأحد طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلا، بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث تميل الأجواء للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الخريفية والابتعاد عن الصيفية عند الخروج ليلا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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