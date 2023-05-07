مبادرة الطالب المنتج.. عميدة بنات عين شمس تقدم خططا تسويقية للطالبات

انطلقت، منذ قليل، فعاليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس، بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات، إن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة، واكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الطلاب الاقتصادى والاجتماعى وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.

وتقدم وزارة التضامن فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية وراءها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم، الأحد، الساعة 12 ظهرا بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشيه - إكسسوارات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع)، وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسوارات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس

مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس