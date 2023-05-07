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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات تقديم الإقرار الضريبي أونلاين

الاقرار الضريبي
الاقرار الضريبي

توفر الحكومة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، ومن بين تلك الخدمات خدمات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدل الذهاب إلي مصلحة الضرائب.

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يمكن للمواطن الراغب فى تقديم الإقرار الضريبي الحصول على الخدمة من المنزل ودون الحاجة إلى التوجه لمصلحة الضرائب وذلك عبر خطوات سهلة وبسيطة.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

ويمكن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن مايلي :-

- يتم التسجيل فى منظومة الضرائب  

- ثم تشكل الخطوة الثانية تقديم التوقيع على نموذج معد لذلك داخل مامورية الضرائب.

خطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

- تبدء أولي الخطوات من خلال الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية

- ثم يقوم المواطن فى هذه الخطوة بإنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الرابط.

- ثم يطلب منك فى تلك الخطوة إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن: «الاسم، والبريد الإلكتروني».

- ثم أخيرا تقوم بتفعيل الحساب من خلال التسجيل.

 

طرق التواصل مع مصلحة الضرائب


ويمكن للراغبين فى التواصل مع مصلحة الضرائب التواصل من خلال الخط الساخن 16395 حيث يتم استقبال كافة الاستفسارات والرد على التساؤلات.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية


وفى إطار سعي الدولة للتسهيل علي المواطن تمكن بوابة مصر الرقمية، المواطنين من الحصول علي خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق وتتضمن مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية استعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما يمكن من خلال البوابة تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- وتمكن بوابة مصر الرقمية من تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

- كما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- وتوفر بوابة مصر الرقمية إمكانية اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه) من بين خدمات التوثيق التي تتيحها بوابة مصر الرقمية 

-كما يمكن من خلال بوابة مصر الرقمي تحرير توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

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