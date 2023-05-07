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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوان كارلوس يحسم تجديد عقد حمزة المثلوثي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء قررت حسم ملف تجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق، خصوصا وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر، أن ادارة الكرة قررت إحالة ملف تجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي ، للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية، وتنتظر إدارة الكرة بالنادي موقف المدير الفني من ملف التجديد للاعب لحسم الأمر.

ويعد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الأساسي للزمالك، ويتواجد عمر جابر بديلا له بعد عودته للقلعه البيضاء قادما من صفوف بيراميدز في مطلع الموسم الجاري.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق غدا الاثنين استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر.

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