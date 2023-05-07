شكري: انضمام سوريا لاجتماع عمان تطور إيجابي وخطوة مهمة لإثبات حسن النوايا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تواصل جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الصديقة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل الإسهام لتحقيق الأهداف.

وأضاف «سامح شكري» ، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب اليوم بالقاهرة بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أن انضمام سوريا الى البيان الختامي لاجتماع عمان في مايو الجاري تطور إيجابي، وخطوة مهمة لإثبات حسن النوايا لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، إلى أننا نؤكد أهمية إحداث التوافق العربي السوري، موضحا أننا نسعى تنفيذية للتسوية في سوريا، والدفع الحل السياسي للأزمة، ويجب القضاء على الإرهاب في سوريا، وعلى الحكومة السورية المسؤولية للوصول الى هذا الحل وتنفيذ الالتزامات التي ذات الصلة وضرورة وفاء الدول المعنية والمجتمع الدولي تجاة الشعب السوري وإعلاء مفهموم الوطن الأمن.