وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اليوم الأحد، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أنه جري في الإجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية.

و مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية وشعوبها.



وناقش الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للدول العربية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدول والشعوب.