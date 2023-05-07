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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 7 مايو  إلى الخميس 11 مايو وذلك  من الساعة ٨ صباحا وحتى الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والأثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلي الخميس بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز مشتول السوق  بقرية دهشة من الأحد إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز صان الحجر بقرية صان الحجر البحرية يوم الأحد وبمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الاثنين إلى الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).

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