فنانة شهيرة أغمى عليها.. حكاية أغرب قبلة لرشدي أباظة

للقبلات في حياة الفنان رشدي أباظة، حكايات وأسرار لم يعرفها إلا هو، فكان لكل قبلة بالنسبة له سواء في مشهد يؤديه بفيلم ما، أو في الواقع حكاية وذكرى ظلت راسخة في عقله، دون أن ينسى تلك الحكاية، وكانت هناك قبلة اعتبرها أباظة أغرب قبلة في حياته.

رشدي أباظة: فنانة شهيرة اترجفت من قبلتي

وكشف رشدي أباظة، في حوار قديم له مع مجلة الشبكة، عن أغرب قبلة في حياته مع بعض الفنانات خلال مشاركتهم له التمثيل في بعض الأفلام، قال رشدي أباظة: «هناك فنانة تركت السينما الآن، وكان بيني وبينها بداية تفاهم، أو تستطيع قول إنها رائحة حب، أو شروع فيه، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابًا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها».

رشدي أباظة: فنانة اغشى عليها بسبب قبلتي

وواصل رشدي: «وترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيًا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات».

وتابع: «ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب، واقتربت أكثر، ثم ألقت بنفسها في أحضاني، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج، وكخيال المؤلف، وكحتمية المشهد، ورحت معها في قبلة عنيفة، وصاح المخرج "ستوب"، فتركتها، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيًا عليها».

وأكمل: «ووشى الإغماء بما كنا نخفي، فتلك القبلة أمام شهود العيان أروع دليل في أحلى جريمة».

تزوج الفنان المصري رشدي أباظة أكثر من مرة، كانت أولى زوجاته هي الفنانة تحية كاريوكا وذلك في عام 1952، واستمر معها ثلاث سنوات، ثم انفصل عنها وتزوج للمرة الثانية من سيدة أمريكية هي بربارا والتي رزق منها بابنته الوحيدة قسمت، وقد كان انفصال تحية كاريوكا ورشدي أباظة خبر صادم تصدر الصحف والمجلات وقتها بسبب ضبط تحية له وهو مع فتاة فرنسية في أحد الملاهي الليلية في لبنان فقامت تحية بجذب الفتاة من شعرها وضربتها وطلبت الطلاق منه.

بدأ رشدي أباظة حياته في عالم السينما حين أسند إليه المخرج بركات دورًا مهمًا في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، وفي عام 1950 سافر إلى إيطاليا لمدة ستة أشهر على أمل الظهور في أفلام إيطالية، ولكن لم يكتب له النجاح هناك، ومن أهم أفلامه: (امرأة على الطريق، الطريق، طريق الأمل، الرجل الثاني، صراع في النيل، في بيتنا رجل، الزوجة رقم 13).