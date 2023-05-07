تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 627 شاحنة و30 سيارة ، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 300 شاحنة و 15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 327 شاحنة و 15 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3000 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها .

