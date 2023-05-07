عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل نظيره البرتغالي لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره البرتغالي الدكتور مانويل بيزارو، والوفد الوزاري المرافق له، والسفير البرتغالي لدى مصر رو تيرينو، وعدداً من المسؤولين الحكوميين في القطاع الصحي، وممثلين عن القطاع الخاص وشركات الأدوية بالبرتغال.

جرت المقابلة اليوم الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وممثلين عن هيئة الدواء المصرية، وممثلين عن عدد من شركات الأدوية المصرية، وممثلين عن القطاع الخاص بالمنظومة الصحية، فضلاً عن عدد من قيادات الوزارة المعنيين، لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بما يدعم استراتيجية الوزارة لرفع جودة المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالوفد البرتغالي، مثمناً زيارتهم لمصر التي تستهدف بحث أوجه الشراكة بين وزارة الصحة المصرية ونظيرتها في دولة البرتغال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القطاعات الصحية المختلفة، مؤكداً الحرص على بحث كافة سبل التعاون بين الجانبين، بما يضمن تعزيز كفاءة النظم الصحية في البلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في الارتقاء بكافة جوانب القطاع الصحي، بما يحتم على المعنيين إكمال تلك المسيرة لتحقيق استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة القطاع الصحي، من خلال عقد المزيد من الشراكات ونقل وتبادل الخبرات المختلفة مع كافة مختلف الدول.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض قدرات النظام الصحي المصري بمختلف جوانبه، وما تم تحقيقه من نجاحات خلال السنوات الماضية في الارتقاء بصحة المواطن، من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتكثيف تطوير وإنشاء المنشآت الصحية المختلفة، وتطوير قدرات العاملين بالمنظومة الصحية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات تعزيز  الصحة العامة و التي ساهمت بدورها في تعزيز صحة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بالعديد من الأمراض ورفع الوعي لديهم.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول النقاش حول التعاون وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية في مجال الأورام، خاصة أورام الثدي لدى السيدات، والذي حقق طفرة كبيرة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك لدعم خطة الدولة للنهوض بمنظومة علاج الأورام، التي تستهدف سرعة ودقة التشخيص، وتوفير العلاج، وفقاً لأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية، بما يضمن تحسين مؤشرات الاستجابة للعلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض النجاحات التي حققتها صناعة الدواء في مصر، حيث تم بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية بالبلدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

أبوالغيط: جميع القوى السودانية دعت الجامعة العربية للتدخل لوقف القتال بصورة عاجلة

الأمن يكشف حقيقة إستغاثة سيدة عبر الفيس بوك : مهتزة نفسيا

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير علي شبة جزيرة القرم

الوزراء: نتمنى تنظيم المنتدي الحضري العالمي بنفس مستوى cop27

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ