وكيل الشباب والرياضة بالجيزة: قادرون باختلاف كنز مصر الحقيقي.. شاهد

تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة نادي معهد شلل الأطفال يرافقه محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، ونسرين علي مدير إدارة شباب شمال اليوم الأحد الموافق 7مايو 2023.

والتقى الوكيل خلال زيارته بكل من: وليد ثابت رئيس مجلس الادارة، وكرم مصطفى خليل نائب الرئيس ، وصباح سعد امين الصندوق ، ونزيه ناجى فرحات المدير التنفيذى ، والدكتور ايهاب على نائب المدير التنفيذى، ومن المدربين محمد فرج مدرب فريق العاب القوى ، أحمد فرغل رئيس جهاز رفع الاثقال ،خالد عبد السميع مدرب فريق رفع الاثقال شباب ،جيهان جلال مدرب فريق رفع الاثقال بنات ، رامى الغنام مدرب مساعد فريق رفع الاثقال، احمد عادل مدرب فريق تنس الطاولة ، وكابتن الفريق لاعب المنتخب المصرى لتنس الطاولة.

ورحب أعضاء مجلس الإدارة بمدير المديرية، كما أعربوا عن سعادتهم واللاعبين بتواجده بالنادي، واستمع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى مطالبهم ومقترحاتهم في حل بعض المشكلات التي تواجههم وتواجه اللاعبين، وبدوره وعدهم بالعمل على الدراسة لتذليل العقبات التي عرضوها .

وقام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بتحية اللاعبين أثناء تواجدهم بصالات التدريب حيث تتنوع الأنشطة بالنادي بين العاب قوى، وتنس طاولة ،تنس أرضي ورفع أثقال.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الشكر للاعبين لما حصلوا عليه من ميداليات متعددة على مستوى الجمهورية وتعرف على الأبطال ومن بينهم لاعبون منضمون إلى منتخب مصر.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تضع ذوي القدرات والهمم في صدارة الأولويات ولا سيما الابطال منهم.

كما تحرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دمج ذوي الهمم في شتى المجالات وداخل المشروعات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية.

الجدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي تحدث في نفس السياق وأكد أن أبطال ذوى الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقى والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والانجازات التى نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف فى الجمهورية الجديدة.

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