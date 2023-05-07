برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

كشف طارق السيد حما مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل جديدة في ازمة ابنته مع زوجها حسن شاكوش وأكد انه هو من طلب من ابنته تحرير محضر ضد زوجها.

تفاصيل جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

قال والد زوجة حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن حلقة برنامج العرافة مع بسمة وهبة، كانت سببا في كشف بعض الأمور في البداية.

وأكد طارق السيد أن ابنته أخبرته بالمشكلة بعد يوم الاثنين الماضى حينما كانت متجهة إلى الفيلا المتزوجة فيها بالشيخ زايد، وتفاجأت بمنعها من الدخول والاستيلاء على شبكتها وباقي أغراضها في الفيلا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي…