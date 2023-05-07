قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن حلفاء أوكرانيا الغربيين يلتزمون الصمت حيال الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.

وقال ماكجريجور، إن "الجيش الأوكراني يتصرف بشكل مروع ويقتل الناس بأعداد كبيرة ويحتفل به مثل النازيين".

وأشار إلى أنه على الرغم من محاولات الغرب إخفاء المعلومات حول ما يحدث في مسرح العمليات، إلا أن الحقيقة ما زالت تظهر.

وأوضح أنه أصبح من الصعب على الحلفاء الآن الحفاظ على أسطورة أن أوكرانيا لديها فرصة للفوز.

وقال ماكجريجور: “القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، في حين أن هناك معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة التي تم إرسالها إلى نظام كييف ظهرت بعد ذلك في السوق السوداء”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة يجب أن توقف هذا الآن لمنع وقوع كارثة أكثر خطورة”.