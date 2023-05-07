قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يف بوعوده الانتخابية، مما قد يؤدي إلى انتفاضة ضده.

وقال ماكجريجور: "لقد انتصر لأنه وعد بإنهاء الصراع".

وأضاف: “لم يكن زيلينسكي يتحدث الأوكرانية في وقت الحملة الانتخابية، لأن لغته الأم كانت الروسية”.

وأوضح ماكجريجور، أن الجميع يفهم هذا ، لكنه يأمل في أن يتمكن من حل المشاكل مع روسيا، التي كان المجتمع متعبًا منها.

وأضاف: "وبعد ذلك نعلم جميعًا جيدًا ما حدث. تغير كل شيء بمجرد توليه منصب الرئيس”.

وخلص ماكجريجور، إلى أن زيلينسكي بدأ في اتباع سياسة لا تلبي مصالح الأوكرانيين أنفسهم، لذلك من المتوقع أن يقتل على يد شعبه.