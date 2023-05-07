تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

أول رد من والد ريم طارق على اتهام شاكوش لزوجته سرقة نصف مليون

كشف طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، تفاصيل هامة عن أزمة ابنته، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفصل كل شئ.

وأضاف طارق السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس العرض والشرف من جانب شقيق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.



وتابع طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أن حسن شاكوش يتهم نجلتي بالاستيلاء على نصف مليون جنيه، مستدركا أن هذا الاتهام عار عن الصحة ولم يحدث تماما، و :"مافيش الكلام ده وأمن الكومبوند فتش سيارة نجلتي ولم يجد شيء".

حسن شاكوش

وأكمل طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أنه لدي تسجيلات تثبت تهديد لي ولأسرتي، والقانون، هو ما اذهب له في هذا الأمر وحقي محفوظ بالقانون.

