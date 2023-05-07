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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد من والد ريم طارق على اتهام شاكوش لزوجته سرقة نصف مليون

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

كشف طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، تفاصيل هامة عن أزمة ابنته، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفصل كل شئ.

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ركبت دعامتين في القلب برمضان.. حما حسن شاكوش يكشف تفاصيل الأزمة| خاص

وأضاف طارق السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس العرض والشرف من جانب شقيق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.


وتابع طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أن حسن شاكوش يتهم نجلتي بالاستيلاء على نصف مليون جنيه، مستدركا أن هذا الاتهام عار عن الصحة ولم يحدث تماما، و :"مافيش الكلام ده وأمن الكومبوند فتش سيارة نجلتي ولم يجد شيء".

 

حسن شاكوش

 

وأكمل طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، أنه لدي تسجيلات تثبت تهديد لي ولأسرتي، والقانون، هو ما اذهب له في هذا الأمر وحقي محفوظ بالقانون.
 

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