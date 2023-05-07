ياسمين الخطيب: فيلم 2 طلعت حرب مغامرة وكنت متخوفة من تجربة التمثيل

كشفت الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب بعض التفاصيل عن دورها فى فيلم 2 طلعت حرب والذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت ياسمين الخطيب : أرى أن الفيلم يعد مغامرة بالنسبة لى وكنت سعيدة بظهورى فى هذا العمل والذي تدور أحداثه في عصر مختلف عن العصر الذى نعيشه الآن.

وأضافت: أنا لم أحصل على أى دورات تمثيل ولكن اعتمدت بشكل كبير على توجيهاغ المخرج مجدى أحمد على وكنت متخوفة من هذه التجربة وأتذكر أنه فى أول يوم تصوير مع محسن أحمد مدير التصوير كان يوجهني وكنت مرتبكة حيث أنظر دائما إلى الكاميرا وكأنى مذيعة ولكن المخرج مجدى أحمد على وجهنى وأعطانى بعض التدريبات.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.