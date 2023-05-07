مجدي أحمد علي: ابني مديون بسبب فيلم طلعت حرب 2

كشف المخرج مجدى أحمد على عن الصعوبات الإنتاجية الخاصة بفيلم الأخير "2 طلعت حرب" وذلك ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته ال71.

وقال مجدى أحمد على : ان إنتاج هذا الفيلم مر بظروف صعبة وحتى الآن المنتج مديون ويقوم بتسديدها خاصة أن جميع عناصر العمل لم يحصلوا على اجورهم كاملة.

وتدخل فى الحديث أحمد مجدى فى الحديث قائلا: ان هذا العمل كان مغامرة حقيقية خاصة فى الإنتاج حيث كان من المقرر ان يتوجه إلى جهة إنتاج أخرى ولكن قررت أن اتحمس له واشارك فى إنتاجه خاصة أن أى عمل مع المخرج مجدى أحمد على يعد مكسب كبير.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.