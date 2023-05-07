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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي: تقسيم 2 طلعت حرب إلى أربعة حكايات هدفها قراءة الفيلم بتمعن

صدى البلد

كشف المخرج مجدى احمد على عن سر تقسيم فيلم "2 طلعت حرب" إلى أربعة حكايات وذلك ضمن فعاليات الدورة ال 71 من مهرجان الكاثوليكى للسينما.

وقال مجدى أحمد على : فضلت تقسيم الفيلم إلى أربعة حكايات كنوع من البهجة ولقراءة الفيلم بشكل مختلف وبتمعن لدى المشاهد وليس هناك أى دلالات أو رموز معينة تخص الأحداث السياسية التى احتوى عليها الفيلم.

وأضاف مجدى أحمد على : لا أفضل كثيرا فكرة الرموز فى الأفلام كثيرا خاصة مشهد الشعرة التى منحتها مى الغيطى إلى سمير صبرى وقام بربطها على الكاميرا بعد نزولها إلى ميدان التحرير تبحث عن خطيبها الذى رحل.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

مجدى أحمد على

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