القرش: الدولة استصلحت أراضي جديدة لزيادة الرقعة الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن منذ فترة زمنية ليست ببعيدة كان متوسط نصيب الفرد من المنتجات الزراعية والغذائية 2 فدان وأصبح نصيب الفرد في الوقت الحالي لا يكمل الـ 2 قيراط.

وأضاف "محمد القرش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن المدن الجديدة تحتاج إلي بنيه تحتيه ضخمة من كهرباء وطاقة ومياه وبالفعل تقوم الدولة بضخ استثمارات كبيرة من أجل توفير كافة الخدمات المطلوبة من أجل زراعة مساحات أكبر.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن لابد من تكثيف الجهود لوحدة الأراضي الزراعية وزراعة مساحات جديدة من الأراضي في المدن الحديثة وهذا ما تم فعله بالفعل.