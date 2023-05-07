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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القرش: الدولة استصلحت أراضي جديدة لزيادة الرقعة الزراعية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن منذ فترة زمنية ليست ببعيدة كان متوسط نصيب الفرد من المنتجات الزراعية والغذائية 2 فدان وأصبح نصيب الفرد في الوقت الحالي لا يكمل الـ 2 قيراط.

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وأضاف "محمد القرش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن المدن الجديدة تحتاج إلي بنيه تحتيه ضخمة من كهرباء وطاقة ومياه وبالفعل تقوم الدولة بضخ استثمارات كبيرة من أجل توفير كافة الخدمات المطلوبة من أجل زراعة مساحات أكبر.

 

وتابع الدكتور محمد القرش، أن لابد من تكثيف الجهود لوحدة الأراضي الزراعية وزراعة مساحات جديدة من الأراضي في المدن الحديثة وهذا ما تم فعله بالفعل.

أراضي زراعية استثمارات كبيرة إستصلاح أراضي الدكتور محمد القرش الرقعة الزراعية المنتجات الزراعية برنامج الحياة اليوم

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