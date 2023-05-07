مجدي أحمد علي: غيرت جملة فى نهاية فيلم 2 طلعت حرب بسبب الرقابة

كشف المخرج مجدى أحمد على عن التغيير الذى شهده نهاية فيلم 2 طلعت حرب وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 71 من المهرجان الكاثوليكى للسينما.

وقال مجدى أحمد علي: الرقابة اعترضت على جملة واحدة فى نهاية الفيلم وهى كانت احنا لا بنأجر ولا بنبيع والتى جاءت على لسان سمير صبرى وقررت الرقابة أن تغير هذه العبارة بدلا من "احنا" إلى "انا" فقط.

وأضاف: تحدثت مع سمير صبرى الساعة 2 بعد منتصف الليل وذهبنا سويا لتغيير الجملة وكان ذلك نوعا من الإرهاق علينا.

وأوضح مجدى أحمد على : قمت بتعقيد الفيلم بعد حصوله على السيناريو من هانزادة فكرى التى كانت قد كتبت سيناريو فيلم قصير.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

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