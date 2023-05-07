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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان تفتيش ومتابعة للمرور على مواقف السيارات ومحطات تموين السيارات بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 استمرت المتابعة من  اللجان المختصة باشراف رؤساء المراكز والمدن والاحياء للمرور علي مواقف السيارات ومحطات تموين السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة  عقب قرار زيادة أسعار السولار وذلك بالتنسيق مع المحاسب احمد البنداري مدير عام الادارة العامة للمواقف بالدقهلية

و تابع الدكتور  " ايمن مختار" محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ففي شربين باشراف ومتابعة اللواء ماهر هاشم رئيس المركز وفي تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز وفي مركز المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز وفي حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة محمد امين رئيس الحي.

 وفي ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز وفي دكرنس باشراف ومتابعة الدكتوره آمال بركات رئيس المركز وفي المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز وفي السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز وفي منية النصر باشراف ومتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز وفي بني عبيد باشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز  وفي بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز وفي المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز  وفي مدينة جمصه باشراف ومتابعة المهندس أيمن عزت رئيس المدينة وفي مدينة الكردي باشراف ومتابعة السيد، أميمه السعيد.
وقد شدد " مختار"علي ضرورة متابعة تعليق استيكرات علي السيارات وبنارات بالمواقف توضح التعريفة الجديدة للمواطنين ومتابعة التزام السائقين بها وعدم استغلال المواطنين.. 
وقال مختار انه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .
والجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس تمت بحد أقصى  10 %، دون سيارات التاكسي.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السنبلاوين الدكتور أيمن مختار الدقهلية محطات تموين السيارات محافظ الدقهلية

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