سيراميكا كليوباترا يتفوق على دكرنس 2-0 في الشوط الأول بكأس مصر

تفوق سيراميكا كليوباترا على دكرنس بهدفين دون رد في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا على إستاد القاهرة فى دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ميدو جابر الهدف الأول سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 9 بشباك دكرنس، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثاني .

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري - مروان الصحراوي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: ميدو جابر - عمرو قلاوة - محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر.

خط الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد بسام - أحمد هاني - أحمد ياسر ريان - محمد توني - محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - جابريل شيكودي.