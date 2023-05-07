يبحث المواطنون عن كيفية تجديد البطاقة الشخصية للمتزوجين، والتي تعد الأهم فى انهاء أى معاملات. كما أنك تحتاجها فى مختلف أمور حياتك، والتي تتطلب بعض الاوراق خاصة بعد الزواج لتحديث البيانات.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوجين 2023

إحضار صورة لوثيقة الزواج.

صورة شهادة ميلاد الشخص.

عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن.

إيصال مرافق لمحل السكن سواء كان ( مياه، كهرباء، غاز أو إيصال فاتورة تليفون).

صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية في حالة التجديد.

بطاقة

خطوات تجديد البطاقة أون لاين2023

الدخول لموقع وزارة الداخلية

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية

تختار أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي

تختار نوع العملية سوء " تالف أو فاقد أو تجديد

يمكنك اختيار تجديد ثم القيام بكتابة البيانات الخاصة بك والتى تتضمن العنوان والرقم القومي والاسم

القيام باختيار طريقة دفع رسوم التجديد

يطلب منك تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة

تكلفة تجديد البطاقة إلكترونيا2023

الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوما 45 جنيها

الاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم فئة 120 جنيها

تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها .

غرامات التأخير عن تجديد البطاقة