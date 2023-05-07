أخبار الفن: خناقة في حفل محمد رمضان.. وتامر شلتوت يكشف سبب انفصاله

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية طريق والمحلية الهامة عن جورج وسوف ومحمد رمضان :

كشف المخرج مجدى أحمد على عن الصعوبات الإنتاجية الخاصة بفيلم الأخير "2 طلعت حرب" وذلك ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته ال71.

تصدر الفنان جورج وسوف، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد ظهوره في لقاء خاص على قناة mbc العراق، وادلائه ببعض التصريحات التي حازت على اهتمام جمهوره.



ونرصد أبرز تصريحات جورج وسوف، خلال لقائه على mbc العراق:



نشرت بعض المواقع صورا تجمع الفنانة هبة مجدي وطفلا صغيرا مشيرين إلى أنها أول صور تجمعها بنجلها الثاني موسى الذي اقترب من عامه الثاني.

ذكرت بعض التقارير اللبنانية وعدد من رواد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر فيديو من حفل محمد رمضان الأخير فى أمريكا، وقيام عدد من الجمهور بالتشاجر مع بعضهما البعض، مما أدي إلى توقف رمضان عن الغناء وطلب من الحضور التزام الهدوء.



حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ، ضيفا على موقع صدى البلد، احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى شارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ، وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لـ صدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده