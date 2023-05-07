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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: خناقة في حفل محمد رمضان.. وتامر شلتوت يكشف سبب انفصاله

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية طريق والمحلية الهامة عن جورج وسوف ومحمد رمضان :


مجدي أحمد علي: ابني مديون بسبب فيلم طلعت حرب 2

كشف المخرج مجدى أحمد على  عن الصعوبات الإنتاجية الخاصة بفيلم الأخير "2 طلعت حرب" وذلك ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته ال71.

زمن الغناء الجميل راح.. أبرز تصريحات جورج وسوف على قناة mbc العراق

تصدر الفنان جورج وسوف، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد ظهوره في لقاء خاص على  قناة mbc العراق، وادلائه ببعض التصريحات التي حازت على اهتمام جمهوره.


ونرصد أبرز تصريحات جورج وسوف، خلال لقائه على mbc العراق:

ابنها أم لا.. ظهور هبة مجدي بصحبة طفل يثير الجدل| اعرف الحقيقة


نشرت بعض المواقع صورا تجمع الفنانة هبة مجدي وطفلا صغيرا مشيرين إلى أنها أول صور تجمعها بنجلها الثاني موسى الذي اقترب من عامه الثاني.


كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا
 

ذكرت بعض التقارير اللبنانية وعدد من رواد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر فيديو من حفل محمد رمضان الأخير فى أمريكا، وقيام عدد من الجمهور بالتشاجر مع بعضهما البعض، مما أدي إلى توقف رمضان عن الغناء وطلب من الحضور التزام الهدوء.


ماحبتش شغلي.. تامر شلتوت يكشف سبب انفصاله عن زوجته | فيديو


حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ، ضيفا على موقع صدى البلد، احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى شارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ، وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لـ صدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده

جورج وسوف محمد رمضان

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