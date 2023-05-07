أستاذ موارد مائية: مصر في أحسن حالاتها بالنسبة للمياه ولدينا تحديات متنوعة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تقع في منطقة الأخدود الأفريقي العظيم وأكبر فارق على سطح الأرض.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التخزين الرابع للسد الإثيوبي المتوقع له خلال العام الجاري، هو الأكبر ويكافئ الملء الأول والثاني والثالث.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن موعد سقوط الأمطار في إثيوبيا في شهر يوليو القادم، مضيفا أن مصر في أحسن حالاتها بالنسبة للمياه ولدينا تحديات مائية متنوعة.