للحفاظ عليه.. إرشادات من الصحة لتخزين الإنسولين

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات الهامة لتخزين الإنسولين والتي يجب أن يتبعها مريض السكر، للحفاظ عليه والتي تتمثل في التالي :-

يخزن الإنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة « 2:8» درجة مئوية

عدم تعرض الإنسولين للحرارة أو الضوء المباشر

لا يتم تخزين قلم الإنسولين بإبرة متصلة

اتباع التعليمات المرفقة مع قلم الإنسولين

التخلص من أقلام الإنسولين التي تعرضت لدرجة حرارة أكبر من 30 درجة مئوية

احرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي