عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لص يسرق سيارة بـ أصحابها | جريمة تهز السعودية ..تفاصيل

صدى البلد

أعلنت السلطات السعودية المختصة عن اعتقال مواطن أقدم على سرقة سيارة كان يتواجد فيها طفلين صغيرين مما أدى إلى تعرضهما إلى إصابات، ونقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت شرطة مكة المكرمة أن القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص ألقت القبض على مواطن "لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة".

وأوضح حساب الأمن العام السعودي على موقع تويتر أنه "نتج عن محاولة السرقة سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها وتعرضهما لإصابات خفيفة".

وذكر البيان أنه "جرى إيقاف الشخص المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

من جانبها ذكرت صحيفة "المرصد" المحلية تفاصيل أخرى عن الحادثة، موضحة أن رجل وزوجته وطفليهما كانوا عائدين إلى منزلهم بسيارتهم قبل حدوث واقعة السرقة.

وقبل الوصول إلى البيت توقف الزوج بجانب محل تجاري لشراء بعض المستلزمات، وترك السيارة في وضع التشغيل وبداخلها زوجته وطفليه.

وتفاجأت الزوجة بدخول المتهم إلى السيارة ومحاولته سرقتها، فبادرت إلى فتح باب المركبة لتخرج منها برفقة طفليها.

وتابعت الصحيفة قائلة إن "الجاني قاد المركبة بسرعة عالية ساحلا معه الزوجة على الطريق لمسافة نصف كيلومتر بعد أن علقت عباءتها بباب المركبة الأمامي وبيدها طفلها الذي أصيب بكسر في الذراع بعد دهسه.

و أصيب الطفل الآخر نتيجة سقوطه من السيارة، وفقا لتقرير الصحيفة.

مقطع فيديو يقود شخصا للسجن شهرين فى الكويت.. شاهد ماذا فعل

أمطار تصل إلى سيول.. السعودية تحذر مواطنيها بسبب الطقس

السلطات السعودية اعتقال مواطن سرقة سيارة شرطة مكة المكرمة الأمن العام السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

نتنياهو وبن جفير.. خلافات تنذر بسقوط الحكومة الإسرائيلية

روسيا تستعد لاحتفالات ضخمة في عيد النصر

مدبولى للبنك الدولي: الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ