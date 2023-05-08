مقتل اثنين في تحطم طائرة من طراز ميج 21 بالهند

تحطمت طائرة من طراز ميج 21 تابعة للقوات الجوية الهندية بالقرب من سوراتجاره بولاية راجاستان خلال طلعة تدريب روتينية صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية نقلا عن الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين على الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيار أصيب بجروح طفيفة بعد أن قفز من الطائرة، وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

طائرات ميج 21 هي من بين 6 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي، وتم إدخال الطائرات المقاتلة لأول مرة في عام 1963 كطائرة اعتراضية.

وخطط سلاح الجو الهندي التخلص التدريجي من جميع الأسراب المتبقية من طائرات ميج 21 بحلول عام 2025.