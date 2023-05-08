عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طرق: مشروع المونوريل سينقل مليون مواطن فى اليوم

حسن مهدي
حسن مهدي

أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن هناك ثلاث مشروعات لـ الجر الكهرباء تعمل بهم مصر، منهم مشروع المونوريل، الذى يتم داخل المدن.

txt

الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور اليوم الأربعاء 3 مايو

txt

روسيا: الغرب دمر الحكومة الشرعية في أوكرانيا وسلموا السلطة للمغامرين وقطاع الطرق

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن مشروع المونوريل، يربط العاصمة الإدارية بـ تجمعات شرق القاهرة ولـ مدينة نصر، بطول 56 كيلو و 23 محطة علوية. 

ولفت إلى أن هناك مشروع المونوريل و الذى يتم غرب النيل، الذي يربط مدينة  6 أكتوبر بـ الشيخ زايد و الجيزة و روض الفرج، بطول 48 كيلو.

وأشار إلى أن مشروع المونوريل، هو نقل جماعي، يربط بين المدن الجديدة بـ القاهرة، وأن مشروع المونوريل من المفترض أن ينقل فى بداياته حوالى 350 ألف راكب في اليوم، وسيصل لـ مليون فى اليوم.

وأوضح أن هذا المشروع يتم على كباري معلقة، وأنه بعيد عن الزحام وبدون سائق، ويدار بغرف تحكم، وهناك شركات ستتولى بعملية التشغيل.

 

 

 

الطرق الجر الكهرباء مشروع المونوريل صدى البلد قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

ترشيحاتنا

إعدام وجلد ورجم.. تقرير أممي يكشف عقوبات طالبان القاسية بحق الأفغان

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

الصين تتوعد بإجراءات حازمة ردًا على عقوبات أوروبا

حكم عدم صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح كم نعمة تخسر

أبوالغيط: ذكرى النكبة أليمة على كل أحرار العالم وتؤكد أن العدالة الدولية مازالت غائبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ