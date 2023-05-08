يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

تظهر أعراض السرطان عادة بوضوح ولكنها تزحف إلى حياتك على مدى عدة أشهر أو سنوات، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يؤثر ضيق التنفس على ما بين خمسة إلى سبعة من كل 10 مرضى بالسرطان.

وقد يكون اكتشاف الأعراض مبكرة ينقذ الأرواح، لذا أخبر طبيبك إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي بالنسبة لك وفقا لـ اندبندت البريطانية.

غالبًا ما تكون العلامات والأعراض ناتجة عن شيء أقل خطورة من السرطان - ولكن إذا كان سرطانًا ، فإن اكتشافه مبكرًا يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا .



تعرق شديد في الليل أو حمى



يمكن أن يكون التعرق في الليل أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) بسبب العدوى أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وغالبًا ما تعاني منه النساء في وقت قريب من سن اليأس، لكن تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من تعرق شديد وغزير في الليل أو حمى غير مبررة.

تعب



هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد ، خاصة إذا كنت تمر بحدث مرهق أو تواجه مشكلة في النوم. ولكن إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت ، أو بدون سبب واضح ، فقد يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما - تحدث إلى طبيبك.

نزيف أو كدمات غير مبررة



من المهم أن يقوم طبيبك بفحص النزيف أو الكدمات غير المبررة عندما لا تؤذي نفسك. يشمل ذلك وجود دم في برازك أو بولك ، بالإضافة إلى القيء أو السعال المصحوب بدم.

ويشمل أيضًا أي نزيف مهبلي غير مبرر بين فترات الحيض ، بعد ممارسة الجنس أو بعد انقطاع الطمث، بغض النظر عن كمية الدم أو لونه (يمكن أن يكون الدم أحمر ، أو لونًا أغمق مثل البني أو الأسود)، لذا يجب عليك التحدث إلى طبيبك.

ألم أو وجع غير مبرر



الألم هو إحدى الطرق التي يخبرنا بها أجسادنا أن هناك شيئًا ما خطأ. كلما تقدمنا ​​في السن ، أصبح من الشائع تجربة الأوجاع والآلام. لكن الألم غير المبرر أو المستمر في أي مكان في الجسم يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

فقدان الوزن غير المبرر

التغيرات الطفيفة في الوزن مع مرور الوقت طبيعية تمامًا ، ولكن إذا فقدت قدرًا ملحوظًا من الوزن دون محاولة ، أخبر طبيبك.

نتوء أو تورم غير عادي في أي مكان



يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد. وهذا يشمل أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية.