بعد عودتها لأحضان الجامعة | دولة عربية تقصف حدودها مع سوريا

استهدفت طائرات مناطق داخل الحدود الأردنية مع سوريا، حيث سمع سكان في مناطق مختلفة من إربد والرمثا أصوات انفجارات قوية فجر اليوم الاثنين.

وبحسب فيديوهات متداولة، حلقت طائرات حربية أردنية في مناطق حدودية في محافظة درعا بالجنوب السوري.

وقالت وسائل إعلام سورية ، إن الطائرات استهدفت قرية خراب الشحم الحدودية وتلي الحارة والجموع بعدة غارات، حيث رصدت أصوات تحليق الطائرات الحربية في سماء الرمثا من داخل الحدود السورية .

وأفاد سكان، إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثر من 10 دقائق، في المناطق الحدودية المحاذية خلال ساعات الفجر الأولى.

فيما قال نشطاء ، إن 8 أشخاص قتلوا في غارة جوية شنتها طائرات أردنية، على منزل تاجر مخدرات في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي.

هذا وكانت قد هددت الأردن بشن عملية عسكرية على الجنوب السوري قبل أيام.

وتأتي العملية بعد أقل من 24 ساعة من قرار الجامعة العربية السماح بمشاركة الحكومة السورية فى اجتماعات الجامعة بعد سنوات من الحظر.

يشار الى أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت أمس الأحد على الواجهتين الشمالية والشرقية محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر قادمة من سوريا، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية تم العثور على (1,200,000) حبة كبتاجون، و(500) كف حشيش و(400) شريط جاليكا، وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (5) وكميات من الذخائر، كما تم العثور في المنطقة العسكرية الشمالية على (300000) حبة كبتاجون ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (3) وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.