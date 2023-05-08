عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لغز زوجته وجواز السفر.. تفاصيل صادمة عن اختفاء لاعب انبي وكيف ظهر؟

فريق إنبي
فريق إنبي

لغز وغموض حول اختفاء البوركينابي إيريك تراوري مهاجم فريق انبي المُعار من فريق بيراميدز، منذ ما يقرب من 3 أسابيع ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

آخر ظهور ل إيرك تراوري

كان آخر ظهور للمهاجم البوركينابي إيرك تراوري خلال مباراة انبي وأسوان، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من عمر منافسات مسابقة الدوري.

انتهت المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء 18 أبريل، على ملعب بتروسبورت، بفوز فريق انبي على نظيره أسوان بهدفين دون رد، إلا أن تراوري لم يكن موجودا للاحتفال بفوز فريقه عقب المباراة.

تفاصيل اختفاء إيريك تراوري

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي، أن إيريك تراوري، غادر خلال مباراة أسوان بالدوري العام ولا يعرف أحد عنه شيئا من بعدها.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تامر مصطفى المدير الفني، كان يستعد لنزوله بديلًا ولكنه خرج إلى غرفة الملابس ومن بعدها لم يظهر تمامًا حتى هذه اللحظة".

وأردف مدير الكرة: "لا نملك جواز سفر تراوري لأنه لاعب مُعار من بيراميدز وبالتالي هو مع فريقه القديم، والأمر حتى الآن مجهول، واللاعب إنطوائي بشكل كبير والأمر أبدى دهشتي".

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

ميدو يكشف مفاجأة بشأن إمكانية لتأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

إنطوائي بشكل كبير.. تفاصيل اختفاء نجم بيراميدز المعار لـ إنبي

ماذا عن زوجته؟

وأشار محمد إسماعيل، إلى أن زوجة اللاعب لا تعلم عنه أي شيء ولا أي شخص لديه علم، والشكوى التي قدمناها لها شقان، الأول من أجل الاطمئنان عليه والثاني هو حفظ حقوق النادي وأخطرنا اتحاد الكرة بما يحدث".

واختتم إسماعيل: زوجته ليست في حالة ذعر ولم نقدم أي بلاغات لأنها رفضت الأمر، وتواصلنا مع وكيله وطلب الحصول على شرح ولكنه في النهاية أيضًا لا يعلم شيئا، ونتمنى أن يكون بحالة جيدة.

سبب اختفاء إيريك تراوري 

في سياق متصل، كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي، أنه تم العثور على إريك تراوري لاعب الفريق والمعار من بيراميدز، بعدما اختفى لمدة 9 أيام.

وقال إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي في تصريحات عبر راديو أون سبورت، اليوم: "إريك تراوري تواصل معنا وأبلغنا أنه في مصر".

وتابع أن اللاعب قال لهم أنه ابتعد لرغبته في الجلوس مع نفسه للراحة.

من هو إيريك تراوري؟

في أكتوبر الماضي 2022، أعلن نادي انبي تعاقده مع البوركينابي إيريك تراوري قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

المهاجم البوركينابي البالغ 26 عاما انضم لبيراميدز قادما من مصر للمقاصة في يناير 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض تراوري 128 مباراة مع بيراميدز وسجل 24 هدفا وصنع 10، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع إنبي على مدار 12 مباراة شارك خلالها مع الفريق البترولي.

وبقميص منتخب بلاده شارك في 15 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا، وتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2021 واحتل خلالها المركز الرابع.

انبي إيرك تراوري الدوري المصري بيراميدز نادي إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. مفتاح الخيرات ويفك الأسحار ويحميك من كل مكروه

عزيز مرقة في ضيافة «معكم منى الشاذلي».. اليوم

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه في كأس فرنسا

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

نضال الشافعي عن دوره في مسلسل "روليت": بنجسد الشكل الإنساني للفنان

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

مصطفى محمد يشارك كبديل في هزيمة نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ