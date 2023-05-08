لغز زوجته وجواز السفر.. تفاصيل صادمة عن اختفاء لاعب انبي وكيف ظهر؟

لغز وغموض حول اختفاء البوركينابي إيريك تراوري مهاجم فريق انبي المُعار من فريق بيراميدز، منذ ما يقرب من 3 أسابيع ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

آخر ظهور ل إيرك تراوري

كان آخر ظهور للمهاجم البوركينابي إيرك تراوري خلال مباراة انبي وأسوان، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من عمر منافسات مسابقة الدوري.

انتهت المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء 18 أبريل، على ملعب بتروسبورت، بفوز فريق انبي على نظيره أسوان بهدفين دون رد، إلا أن تراوري لم يكن موجودا للاحتفال بفوز فريقه عقب المباراة.

تفاصيل اختفاء إيريك تراوري

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي، أن إيريك تراوري، غادر خلال مباراة أسوان بالدوري العام ولا يعرف أحد عنه شيئا من بعدها.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تامر مصطفى المدير الفني، كان يستعد لنزوله بديلًا ولكنه خرج إلى غرفة الملابس ومن بعدها لم يظهر تمامًا حتى هذه اللحظة".

وأردف مدير الكرة: "لا نملك جواز سفر تراوري لأنه لاعب مُعار من بيراميدز وبالتالي هو مع فريقه القديم، والأمر حتى الآن مجهول، واللاعب إنطوائي بشكل كبير والأمر أبدى دهشتي".

ماذا عن زوجته؟

وأشار محمد إسماعيل، إلى أن زوجة اللاعب لا تعلم عنه أي شيء ولا أي شخص لديه علم، والشكوى التي قدمناها لها شقان، الأول من أجل الاطمئنان عليه والثاني هو حفظ حقوق النادي وأخطرنا اتحاد الكرة بما يحدث".

واختتم إسماعيل: زوجته ليست في حالة ذعر ولم نقدم أي بلاغات لأنها رفضت الأمر، وتواصلنا مع وكيله وطلب الحصول على شرح ولكنه في النهاية أيضًا لا يعلم شيئا، ونتمنى أن يكون بحالة جيدة.

سبب اختفاء إيريك تراوري

في سياق متصل، كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي، أنه تم العثور على إريك تراوري لاعب الفريق والمعار من بيراميدز، بعدما اختفى لمدة 9 أيام.

وقال إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي في تصريحات عبر راديو أون سبورت، اليوم: "إريك تراوري تواصل معنا وأبلغنا أنه في مصر".

وتابع أن اللاعب قال لهم أنه ابتعد لرغبته في الجلوس مع نفسه للراحة.

من هو إيريك تراوري؟

في أكتوبر الماضي 2022، أعلن نادي انبي تعاقده مع البوركينابي إيريك تراوري قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

المهاجم البوركينابي البالغ 26 عاما انضم لبيراميدز قادما من مصر للمقاصة في يناير 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض تراوري 128 مباراة مع بيراميدز وسجل 24 هدفا وصنع 10، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع إنبي على مدار 12 مباراة شارك خلالها مع الفريق البترولي.

وبقميص منتخب بلاده شارك في 15 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا، وتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2021 واحتل خلالها المركز الرابع.