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رئيس التحرير
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برلمان

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وكشف وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية، من خلال تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الإستراتجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، قائلًا: وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه حتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت ودخول  تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة النائبة هبة شاروبيم

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