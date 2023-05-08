تعليم الدقهلية: الأنشطة المدرسية ركيزة مهمة لاكتشاف قدرات ومواهب وميول الطلبة

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية معرض ختام الأنشطة ودعم المواهب بمدرسة جلوري انترناشونال، بحضور وحيد حشيش مدير إدارة شرق المنصوره التعليمية، ودكتور حمدي عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة، و مدير عام المدارس دكتورة مني شلبي، ومدارس الانترناشونال الأستاذة امل حلبه، والمدير الادارى عميد محمود ليلة.

وتفقد ناصر المعروضات وناقش الطلاب في جميع المشروعات التي قاموا بتنفيذها ومدى الاستفادة التي ستعود على المجتمع من دعم وتنفيذ هذه المشروعات الطلابية.

أثني ناصر على جميع المعروضات والرسومات الفنيه للطلاب والتي تدعم المهارات وصقل المواهب لجميع المشتركين، و شدد على تبني هذه المواهب الطلابية الصغيرة من اجل مستقبل مشرق لهم.

وأكد ناصر على أهمية الأنشطة المدرسية والتي تعد من أكثر الركائز المهمة التي يهتم بها القائمون على العملية التعليمية في المدارس المصرية ، وذلك للدور الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب، وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية.



حيث أكدت الدراسات التربوية ، أن أهمية الانشطة المدرسية تكمن في: انها تساعد الطلاب على إكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها ، وتعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكيًا ، وتعمل على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة ، وبناء الشخصية المتكاملة مع تعزيز القيم الاسلامية وتطبيقها والتحلي بآدابها ، كما تساعد على حسن استخدام أوقات الفراغ بما يعود على الممارسين بالفائدة، والقدرة على التفريق بين أنواع النشاطات واختيار ما يعزز ويخصب حياتهم ، وتحقيق النمو البدني والعقلي من خلال توسيع الخبرات في مجالات متعددة ، و إتاحة الفرص للموهوبين وتشجيعهم على التفوق والابتكار ، و إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.

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