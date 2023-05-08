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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نموذج محاكاة لمحكمة الأسرة في حقوق عين شمس

جانب من المرافعات
جانب من المرافعات

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس نموذجاً لمحاكاة محكمة الأسرة وذلك بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالكلية واللجنة العلمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


بدأت المرافعات بالكلمة الافتتاحية  الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وبحضور وتواجد كل من  وكلاء الكلية  الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

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جاء تنفيذ النموذج تحت رعاية الدكتورة يسرا شعبان مدرس القانون المدني بالكلية.

وتولي  إدارة الكلية تولي اهتماماً خاصاً بأنشطة الطلابية وبكافة نماذج المحاكاة لما تكسبه للطالب من مهارات عملية وتأهله لسوق العمل.

وكانت المحاكاة تجسيداً حقيقياً لإحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية بدأت بمرافعة المحامين، مروراً بشهادة الشهود وانتهاء بالحكم النهائي.

كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس المرافعات

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