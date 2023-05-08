توجيه تهمة الإرهاب إلى منفذ محاولة اغتيال الكاتب الروسي بريليبين

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اتهام ألكسندر بيرمياكوف الذي أوقف بتهمة محاولة اغتيال الكاتب الروسي زاخار بريليبين بالإرهاب.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين: "قامت دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية في إطار التحقيق في القضية الجنائية بشأن تفجير سيارة الكاتب زاخار بريليبين بتوجيه اتهامات إلى ألكسندر بيرمياكوف بارتكاب جرائم وفق المادة 205 للقانون الجنائي الروسي ("العمل الإرهابي") والمادة 222 للقانون الجنائي الروسي ("تداول الأسلحة غير الشرعي").

وأضاف البيان أن المحققين يحثون المحكمة على اعتقال بيرماكوف.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، أن منفذ الهجوم على سيارة رئيس حزب روسيا العادلة زاخار بريلبين، اعترف بالعمل لصالح مخابرات أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تليجرام": "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقرّ بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريلبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".

من جانبه، رفض جهاز الأمن الأوكراني، تأكيد أو نفي ضلوعه في تفجير سيارة الكاتب الروسي زاخار بريلبين.

وقال جهاز الأمن في أوكرانيا لوكالة الأنباء "أوكرينفورم"، إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورطه في تفجير السيارة المفخخة الذي أصاب زاخار بريليبين.