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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أوتوماتيك مميزة بـ 150 ألف جنيه.. صور

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك مميزة

يضم السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة، خصوصا بعد اتجاه المواطنين المقبلين علي شراء سيارات الي سوق السيارات المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وتتميز السيارات المستعملة بتوافر قطع غيارها وسهولة أعادة بيعها، بالإضافة الي تكلفة صيانتها المنخفضة، ومن تلك الإصدارات سيارة اوبل تيجرا ، كيا سيفيا.

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يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة أسعارها لا تتجاوز 150 ألف جنيه :

1- هوندا سيفيك

تقدم سيارة  هوندا سيفيك الهاتشباك للبيع باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 500 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة عامين .

هوندا سيفيك موديل 1980

سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 1980 في سوق السيارات المصري يصل الي 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- هيونداي اكسيل

تنتمي سيارة  هيونداي اكسيل الي فئة السيارات السيارات، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وذلك بفضل محركه الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتعرض سيارة  هيونداي اكسيل للبيع باللون الرمادي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

هيونداي اكسيل موديل 1994

يبلغ سعر سيارة  هيونداي اكسيل موديل 1994 في سوق السيارات المصري 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- دايو نوبيرا 2 

تستمد سيارة دايو نوبيرا 2 قوتها من محرك 2000 سي سي، وتباع السيارة باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت سيارة دايو نوبيرا 2 بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو نوبيرا 2 موديل 1999

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- شيفروليه أوبترا

تستخدم سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع سيارة شيفروليه أوبترا باللون الفضي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 10 القادم من العام الجاري.

شيفروليه أوبترا 

تأتي سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- اوبل تيجرا

سيارة اوبل تيجرا تنتمي الي فئه السيارات الكوبيه، وبها محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بعبلة تروس أوتوماتيك ، وتباع سيارة اوبل تيجرا باللون البرتقالي، وتمكنت السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عامين.

اوبل تيجرا موديل 1996 

تصل سيارة اوبل تيجرا موديل 1996 الي سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك هيونداي إكسيل موديل 1994 دايو نوبيرا 2 شيفروليه أوبترا اوبل تيجرا

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