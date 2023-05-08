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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الأقزام يشارك في البطولة الأفروآسيوية لكرة القدم بالمغرب

صدى البلد

يستعد منتخب مصر لقصار القامه ( الأقزام ) للمشاركة فى البطولة الافرواسيوية لكرة القدم والتى ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء  في الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجارى.

وذلك بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف و العراق و الأردن ولبنان وفلسطين وتم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.


وستكون البطولة الافرواسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفتره من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس القادم.

 وتتكون بعثة المنتخب المصري من ١٦ فرد برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب احمد عبد الرازق واللاعبون هم  وليد عصام و عبد الرحمن بركات و مهدي محمد و مروان عمرو و يوسف راوي و عبد الغني حسين و رمضان السيد و مصطفي محمود و ممدوح سعيد وحراسة المرمي سعيد الخرباوي وعماد جودة .


وتقام البطولة ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام .


وقد تعهد الجهاز الفني والإداري ولاعبين بذل أقصي جهد لتشريف مصر محليا ودوليا .


وطالب علي شعبان من كل المصريين دعم المنتخب حيث أن هذه البطولة الاولي التى يشارك فيها المنتخب المصرى بدعم  ورعاية وزارة الشباب والرياضة واشراف اللجنة البارالمبية المصرية.

 وقدم على شعبان الشكر لوزارة الشباب والرياضة و الوزير الدكتور اشرف صبحي الذى يولى اهتمام خاص برياضة الاقزام  وإلي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي  ومجلس إدارتها الذين قدموا كل الدعم والمساندة للمنتخب واللعبة ولجنتها حديثة العهد  وطلب منهم تحفيز لاعبي المنتخب خلال هذه البطولة .

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