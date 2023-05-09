التعليم العالي: نظام متكامل لتوفير البيئة المناسبة في المراكز البحثية

قال الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة، تعمل على دعم جميع قطاعاتها من بينها البحث العلمي والبرامج الأكاديمية، مشيرا إلى أنها توفير للباحثين البيئة المناسبة في المراكز البحثية، إلى جانب مراكز الابتكار.





وأضاف فريد أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق هدف تنموي شامل لكل قطاع تعليمي مُستدام وناجح في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل توفير مناخ يحفز على توطين وإنتاج المعرفة، وتفعيل نظام وطني متكامل للابتكار، بالإضافة إلى ربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، إلى جانب تحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.



وأشار إلى أن ذلك يساعد أيضا في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي تعاني نقصًا في عدد طلاب الجامعات، وربط نظام التعليم العالى بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل بشكل يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك العمل على إيجاد بيئة مواتية للابتكار والإبداع.



وتابع: "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ارتكزت في مبادئها الـ7 على الاستدامة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية داخل الإستراتيجية، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل فرص الهدر بما يضمن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية سواء من خلال الجامعة أو أماكن العمل أو المعاملات اليومية، موضحاً أن الوزارة تعمل على دعم مسار البرامج البينية تحقيقًا للتنمية المستدامة".