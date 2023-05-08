فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام ٢٠٢٣.

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة فى دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات، وخاصة التى تُسهم فى تأهيل وتعليم الفتيات بما يحقق لهن النجاح فى حياتهن.

وأكد د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن هذه الجائزة تُمنح للمساهمات المتميزة والمبتكرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعد الأولى من هذا النوع في عرض المشروعات الناجحة التي تعمل على تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء، وبالتالي جودة حياتهن.

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية أن قيمة الجائزة تبلغ 50000 دولار سنوياً بحيث تُمنح لفائزين يبذلان جهودًا بارزة لصالح تعليم الفتيات والنساء، مؤكداً أنه يحق لكل دولة ترشيح ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هناك لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم خمسة خبراء تعمل علي تقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :



وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بما يلى:

- ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.

- خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية، على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكتروني التالي في موعد غايته ١٥ مايو ٢٠٢٣؛ لفحص الترشيحات المقدمة، وإرسالها لمنظمة اليونسكو من قِبل اللجنة الوطنية قبل يوم ١٩ مايو ٢٠٢٣.

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