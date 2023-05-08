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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي : دعم مشروع توصيل الغاز للمنازل في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور بول نومبا المدير الإقليمى لشئون البنية التحتية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الغاز وخفض الانبعاثات والتعدين.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع البنك الدولى فى العديد من المجالات والتى تكللت بتحقيق العديد من النجاحات ومن ضمنها مشروع توصيل الغاز للمنازل والذى ساهم البنك فى تمويل جانب منه ، مشيراً إلى أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يعد أحد أهم المشروعات التى يعمل على تنفيذها قطاع البترول لما له من تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطنين كبديل لأسطوانة البوتاجاز مما يحقق مكاسب عديدة اقتصادية وبيئية واجتماعية.

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وأضاف الوزير أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لخفض الانبعاثات والتى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ السابقة COP27 وأن منتدى غاز شرق المتوسط له دور هام فى هذه الجهود على المستوى الإقليمى من خلال تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة ، مشيراً إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع التعدين وأن العمل جارى على تنفيذ عدة مشروعات لخفض الانبعاثات فى قطاع التعدين ، وأعرب الوزير عن رغبة قطاع البترول فى التعاون مع البنك الدولى لمواجهة ظاهرة التنقيب العشوائى باستغلال أفضل الممارسات العالمية.
 

ومن جانبه أكد المدير الإقليمى للبنك الدولى على أهمية دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وأن البنك الدولى يدعم كافة الجهود التى تبذلها مصر خلال فترة التحول الطاقى لخفض الانبعاثات بالتوازى مع توفير مورد موثوق للغاز لأوروبا بالتعاون مع الدول المجاورة ، مشيراً إلى سعى أوروبا للاسراع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.


وثمن أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة ناجحة فى مجال الطاقة بالمنطقة ودورها المتنامى اقليمياً ودولياً وأنه قد يصبح لها دور هام فى المستقبل فى مجالات الطاقة النظيفة ، مشيراً إلى أهمية المبادرات الرامية لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ، وأعرب عن رغبة البنك فى مشاركة مصر فى الاجتماعات التى سيعقدها خلال الفترة المقبلة حول الهيدروجين الأخضر.


وشهد اللقاء بحث امكانية الاتفاق على مرحلة ثانية من دعم البنك الدولى لمشروع توصيل الغاز للمنازل بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بين الجانبين لبحث أفضل فرص لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بقطاع البترول.


حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد عبد ربه مساعد بقطاع شئون البترول والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ ويسرا عسكر كبير أخصائيى الطاقة بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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