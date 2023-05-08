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أخبار العالم

هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بمواجهة العنف ضد المرأة

صدى البلد

  أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدُّول العربيَّة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بقضايا المرأة وخصوصا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الجامعة وضعت الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. 


جاء ذلك خلال كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، والذي يقام بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بالشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة الأردنية (عمان).


وقالت إن الجامعة العربية تبنت عدد من الاستراتيجيات والآليات والمبادرات التي تسعى لتحقيق المساواة وخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن آخرها إطلاق الإعلان العربي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في ديسمبر الماضي بالإمارات. 


وأضافت أن المنطقة العربية بها أكثر من نصف إجمالي عدد اللاجئين حول العالم لكونها منطقة منشأ وعبور ومقصد، مؤكدة أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر من مسئولية استضافة اللاجئين.
وقدمت السفيرة هيفاء أبو غزالة الشكر للأردن على جهودها في استضافة اللاجئين ومواجهة التحديات والعنف ضدهم، معربة عن شكرها أيضا للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا الشأن. 


وانطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية، أعمال الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، والذي يقام بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بالشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.


ويشارك في الاجتماع الإقليمي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاءأبوغزالة، والممثلة الخاصَّة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات.


وتسعى الاستراتيجية العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 155 في 2021 إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف خاصة النساء والفتيات، إذ يشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.


ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في هذا المجال، واستعراض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف، والتركيز على اللاجئين من النساء والفتيات من خلفيات مختلفة من خلال تسليط الضوء على الإدارة الفعالة للحالات، والإحالة الآمنة والسرية للخدمات القطاعية المتخصصة، وتوافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي.
 

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