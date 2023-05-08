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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

اختلاف بين ورقتي
اختلاف بين ورقتي 100 جنيه

نسختين من نقود الـ 100 جنيه، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي نسختين من الأوراق المالية للمئة جنيه، يظهر بهما اختلافات واضحة في الكتابة، واحدة منهما تُكتب "مائة جنيه"، والأخرى مدون بها "مئة جنيه".

اختلافات بين نقود ورقة 100 جنيه

رجح الكثير أنه ربما هذا الاختلاف سبب تزوير واحدة منهما، بينما آخرون تطلعوا لمعرفة السبب الحقيقي لاختلاف الورقتين من نفس الفئة المالية.

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الورقة الأولى مدون بها "مِئَة جنيه" واسم المحافظ طارق حسن عامر، وتحمل تاريخ يونيو 2021، بينما الورقة الثانية مدون بها "مَائَة جنيه"، واسم المحافظ هشام رامز، وتحمل تاريخ أبريل 2015.

في اللغة العربية، تُثير بعض الأمور جدلاً واسعاً بين المثقفين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه الأمور الجدلية هي كيفية كتابة الرقم "100" في العربية، فهل نكتبها "مئة" أو "مائة"؟

حول هذا الموضوع، نشر الخبير اللغوي حسام مصطفى على موقع التواصل الاجتماعي، معلومات تاريخية ولغوية تفيد بأن الكتابة الصحيحة هي "مئة".

 وعلى الرغم من أن الكثيرين يكتبونها "مائة"، إلا أن هذه الصفحة تشجع على استخدام الكتابة الصحيحة "مئة" لتجنب الخطأ في النطق.

وأوضحت الصفحة أن كتابة "مائة" يمكن أن يسبب الخلط في النطق، حيث يقوم البعض بفتح الميم ونطق الألف، مما يجعل الكلمة تصبح "ماءَة" بدلاً من "مئة". 

ولتجنب هذا الخطأ، ينبغي استخدام الكتابة الصحيحة "مئة"، والتي كانت تستخدم في السابق قبل اختراع التنقيط للتفريق بين "مئة" و"منه".

سبب اختلاف الكتابة

وكتب : "كُتبَت مائة بالألف في الماضي، قبل اختراع التنقيط، للتفريق بين “مئة” و“منه”، هذه ليست أول مرة يلجأ فيها العرب لحرف زائد للتفريق بين كلمتين، إذ فعلوها مسبقًا بإضافة الواو إلى عمرو، للتفريق بين "عمر" و"عمرو".

وتابع: "إن أردتَ كتابتها مِائة كما فعل القدماء، فلا بأس، وإن أردت كتابتها مِئة لزوال سبب كتابة الألف، فلا بأس أيضًا، شخصيًا أفضّل كتباتها مئة، لأنك إن كتبتها مائة، ستجد مَن يفتح الميم وينطق الألف، فتصبح "ماءَة"، ولو تأمَّلتَ الصورة المُرفقة ستجد هذا الخطأ واقعًا بالفعل، إذا وضعوا فتحة على ميم مائة!".

الاوراق المالية استخدام اللغة

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