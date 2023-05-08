أول رد من الأهلي بشأن رحيل حمدي فتحي إلى الدوري القطري

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، على الأنباء التى ترددت حول رحيل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلي الدوري القطري.

وكانت ترددت أنباء عن رحيل حمدي فتحي نجم الأهلي فى الصيف إلي أحد الأندية القطرية، بعد الظهور بصورة مميزة مع المارد الأحمر.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " مش بالضرورة أن يكون الكلام صحيح، وأرفض التعليق على ذلك.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء.