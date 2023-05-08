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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوستالجيا زمان.. نوكيا تعيد إطلاق هواتف التسعينات في شكل وألوان جديدة

Nokia
Nokia

كشفت  نوكيا  النقاب عن مجموعة من هواتفها الذكية موديلات 2023 وكلها تمتاز بالسعر الرخيص المناسب للمبتدئين، وهي طرازات نوكيا 106 و نوكيا 105 الـ 4G و نوكيا 110.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص يتمتع Nokia 106 بإمكانيات مماثلة لـ Nokia 105 4G الذي تم الإعلان عنه رسميا مؤخرًا ولكن مع بعض الميزات الإضافية منها مشغل موسيقى ولعبة Snake الغير موجودة في طراز 105. 

Nokia 

سيطرت شركة نوكيا  في مرحلة التسعينات من القرن الماضي على سوق الهواتف النقالة لأنها كانت آنذاك تقدم ما يطلق عليه "الهواتف المميزة" feature phones لأنها تقوم بعدد من المهام لا تجدها في الهواتف النقالة الأخرى مثل الاتصال بالإنترنت وبعض المهام البسيطة مع واجهة رسوميات للبرمجيات وإمكانيات عمل الشاشة باللمس، وهي التقنيات التي كانت في ذلك الزمان ثورة كبيرة وآخر ما توصل إليه عالم التكنولوجيا.

كانت  نوكيا  منذ 20 عاما لاعبا رئيسيا في عالم الهواتف النقالة ولكنها تراجعت كثيرا ولم تستطع مواكبة الشركات العملاقة التي تفوقت عليها مثل سامسونج و آبل،  مع ظهور الهواتف الذكية بشكلها وإمكانياتها الحالية، تراجعت بشدة الهواتف المميزة، وأصبحت شيء ثانوي وفي الخلفية.

ومع ذلك ، هناك أشخاص ما زالوا يحبون مثل تلك الهواتف القديمة من أيام التسعينات لأنها تلبي احتياجاتهم الأساسية وبالتالي ما زال لها سوق عالمي. استمرت في السوق لأنها قطاع مربح، إلى جانب عمر البطارية الطويل ، تعيش هذه الهواتف لفترة طويلة جدا تحتمل الظروف الخارجية الصعبة، بالإضافة إلى أهم ميزة وهي فئتها السعرية التي في متناول الجميع.

Nokia 

 يعد الهاتف المميز أيضًا جهازًا احتياطيًا مفيدًا يمكن اللجوء إليه في حالة تعطل هاتفك الرئيسي. تشتمل الميزات في Nokia 105 على راديو إف إم لاسلكي وإضاءة فلاش وقائمة الاتصال التقليدية. يحتوي Nokia 106 على مشغل MP3 ولعبة Snake وإضاءة فلاش، توفر البطارية ما يصل إلى 22 يومًا من وضع الاستعداد و 12 ساعة من المكالمات. 

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سيحتاج المستخدمون إلى تثبيت بطاقة SD على Nokia 106 للاستماع إلى الموسيقى. يأتي هاتف Nokia 106 بثلاثة ألوان وهي الأحمر ، الأزرق السماوي، والأسود.

تتمتع هواتف Nokia الثلاثة الجديدة بقدرة شبكة 2G ، كما أن جهاز  Nokia 110 به متغير 4G تم إصداره مسبقًا. لم تقدم نوكيا بعد معلومات عن الفئات السعرية بالكامل للطرازات الـ 3 ومع ذلك فمن المتوقع أن تكون بأسعار ميسورة جدا وفي متناول الجميع.

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