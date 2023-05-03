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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج  Snapdragon 685 ويستحمل الشقا .. نوكيا تطلق هاتف XR21

Nokia XR21
Nokia XR21

كشفت شركة  نوكيا  للإلكترونيات عن هاتفها الذكي  Nokia XR21 لأول مرة في سوق المملكة المتحدة، وهو خليفة موديل XR20.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، تم تسريب المواصفات الكاملة للهاتف الذكي حتى قبل الإعلان عنه رسميا، وهو أحدث عرض من الشركة في فئة الأجهزة القوية المتينة التي تحتمل العمل الشاق لسنوات طويلة كما تزعم العلامة التجارية أنه مصمم خصيصا لتحمل الظروف الخارجية القاسية. 

Nokia XR21

مواصفات Nokia XR21

يتميز هاتف  نوكيا  Nokia XR21 بشاشة عرض LCD مع فتحة ثقب في المنصف العلوي بها كاميرا سيلفي، مقاس الشاشة 6.49 بوصة مع تقديم دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز ودرجة سطوع قياسية 550 شمعة في المتر المربع. الجهاز مزود بزجاج واقي للحماية من الكسر من Gorilla Glass Victus ومقاوم للماء.

يتميز الهاتف الذكي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وزرين لإعادة البرمجة، من حيث لغة التصميم ، يتميز نوكيا Nokia XR21 بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 % ومواد متينة. إنها متانة من الدرجة العسكرية MIL-STD 810H ومقاومة للماء بتصنيف IP68. يحمل الجهاز أيضًا شهادة IP69K ضد الغبار والماء ومقاومة السقوط.

يتميز  Nokia XR21  بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما نجد في اللوحة الخلفية كاميرات مزدوجة، المستشعر الأساسي بدقة 64 ميجابكسل مقترنًا بعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ووحدة إضاءة فلاش LED.

تحت الغطاء ، تم تجهيز Nokia XR21 بمعالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 695 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت روم. يستمد جهاز نوكيا قوته من وحدة بطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات. يعمل الجهاز على نظام التشغيل أندرويد 12 مثبت مسبقا.

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يحتوي Nokia XR21 على مكبرات صوت استريو عالية الجودة لتجربة مشاهدة محتويات ترفيهية غامرة ومنفذ سماعة أذن 3.5 ملم ومنفذ USB-C و NavIC و 5G و WiFi و Bluetooth 5.1.

يبلغ سعر جهاز نوكيا الجديد 499.99 جنيهًا إسترلينيًا (625 دولارًا أو ما يعادل 19314 جنيه مصري) ويأتي في تكوين واحد مع  6 جيجابايت رام + 128 جيجا بايت روم. يتم تقديمه بألوان Midnight Black و Pine Green.

Snapdragon نوكيا Nokia Nokia XR21

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